مكافحة المخدرات بنغازي يضبط تشكيل عصابي يجلب الأقراص المخدرة

أخبار ليبيا24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي عن ضبط تشكيل عصابي يقوم بجلب الأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً من مصر عبر الطريق (البري) منفذ أمساعد الحدودي.

وأوضح المكتب الإعلامي في الجهاز أنه بعد ورود معلومة مصدرية مفادها عن وجود تشكيل عصابي يقوم بجلب الأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً من مصر عن طريق سائق مركبة نوع مرسيدس (فيتو) أجرة.

وأضاف المكتب أنه تم التنسيق مع مصدرنا بمتابعته وجمع المعلومات وتم فتح محضر جمع معلومات وإعداد كمين محكم والتعميم على البوابات بالساحل الشرقي لمدينة بنغازي عن نوع المركبة ورقمهاواسم السائق ليتم ضبطه.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم ضبط السائق في بوابة ( المرصد) والتابعة إلى جهاز الهجرة غير الشرعية والذين أبدو استعدادهم والتعاون مع الجهاز، وبلغت الكمية المضبوطة (37600) قرص مخدر نوع (أرتان وابتريل ).

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإخطار النيابة العامة.

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