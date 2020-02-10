كشافة جالو يحتفون بالذكرى 66  لتأسيس الحركة في ليبيا

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أحيا فوج كشاف جالو الذكرى السادسة والستين لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا بإقامة احتفالية بالمناسبة، تحت شعار “ليبيا لنا”.

تضمن الحفل العديد من الكلمات ألقاها قادة الفوج و الطلائع الكشفية التي أثنت على دور الكشفي في بناء الأوطان، كما شهد الحفل أداء الأناشيد الكشفية والألعاب والمسابقات وزعت خلالها الهدايا للفائزين.

يُذكر أن الحركة الكشفية في مدينة جالو بمنطقة الواحات، تأسست على يد القائد الكشفي “صالح فالح بوشهبة” عام 1968 م.

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