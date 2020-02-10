بوابة وادي السهل تضبط سائق ليبي يحمل 26 زجاجة ويسكي مستورد

أخبار ليبيا24- خاص

كشف آمر بوابة وادي السهل في المدخل الغربي لمدينة طبرق نقيب أيمن محمد فضيل لـ”أخبار ليبيا24″ أنهم تمكنوا من ضبط سائق ليبي يحمل 26 زجاجة ويسكي.

وأضاف فضيل أن السائق ليبي الجنسية كان يقود سيارة هونداي برفقة عائلته حيث كان ينقل الويسكي المستورد في طريقه للمرج بغرض المتاجرة.

وأفاد آمر البوابة أنه تمت إحالة المتهم إلى شرطة النجدة بعد أن تم التحقيق معه واعترف بحيازة المواد المسكرة لغرض التجارة وسوف يتم إحالته إلى جهات الاختصاص وسيتم إتلاف المضبوطات حسب الطرق القانونية.

وأكد فضيل أن بوابة وادي السهل التي تقع غرب طبرق بحوالي 25 كيلو متر تعتبر أحد أهم التمركزات الأمنية لكونها على حافة وادي لايمكن الإفلات منها.

وأشار آمر البوابة إلى أنه تم ضبط عدد من القضايا في هذه البوابة من الحبوب المخدرة والحشيش وغيرها من المواد المنتهية الصالحية، موضحًا أن البوابة تتكون من عدد من الجهات الأمنية.

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