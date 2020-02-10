باشاغا مدعو رسمياً لزيارة فرنسا  

التقى وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا -في مقر السفارة الفرنسية بتونس – مع وفد فرنسي ضم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “كريستوف فارنو” وسفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير” ومدير قسم شمال أفريقيا “سيلفان فوريار”.

حضر الاجتماع أيضاً أعضاء دبلوماسيون من وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة،وتم من خلاله مناقشة المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية.

كما تم التباحث حول عدد من الملفات السياسية والتطرق لمخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الصلة-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لداخلية الوفاق- التي أضافت أن الوفد الفرنسي نقل لباشاغا دعوة رسمية من وزير الداخلية الفرنسي لزيارة بلاده.

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