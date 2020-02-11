البرلماني “جبريل اوحيدة” يرشح نفسه لحوارات جنيف

كشف عضو مجلس النواب جبريل إدريس اوحيدة،عبر تدوينة على صفحته الرسمية عن “شروط المجلس” للمشاركة في الحوار السياسي المزمع انعقاده في جنيف، تمثلت في نقاط ثلاث.

جاء في أولى النقاط أن لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب تخرج من تحت قبته بالكيفية التي يراها أعضاء المجلس في جلسة يعلن عنها وتحال الأسماء بكتاب من رئاسته.

وأكدت النقطة الثانية معرفة أسماء الــ 14 عضو الذين يتم اختيارهم من قبل البعثة ومعرفة آلية اختيارهم فيما اختصرت النقطة الثالثة إلى “تحديد آلية الحوار وأجندته”.

وأعلن “اوحيدة” -النائب عن دائرة الكفرة- في ختام المنشور عن ترشيح نفسه عن الدائرة الرابعة لعضوية لجنة الحوار في حال موافقة البعثة على الشروط وقرر مجلس النواب الانخراط في الحوار.

وعلل “اوحيدة” ترشيح نفسه –حسب وصفه- لقناعته التي تنبثق ثقته بنفسه وذمته وقدرته على الدفاع على الثوابت الوطنية وتوجه التيار الوطني بكل حكمة وموضوعية، مضيفاً أنه يتمتع بخبرة تفوق الـ 30 سنة في المناصب القيادية الإدارية والاجتماعية في عديد المجالات.

وخلص “اوحيدة” في تعليلاته إلى أنه ليس عضو في أي لجنة برلمانية ولم يكلف يوماً من قبل رئاسة المجلس بأي مهمة داخلية ولا خارجية ولم يسعى لذلك ولم ولن يسعى إلى أي مكاسب شخصية أو محسوبية على حساب الوظيفة أو الصفة طوال مسيرة حياته- وفقاً لما ختم به “اوحيدة” تبريراته لترشيح نفسه.

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