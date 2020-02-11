متطوعو فرقة هون.. يواصلون إعادة تدوير السخانات

تقرير|218

بدأت فرقة هون للعمل التطوعي بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى قبل 4 أشهر لإعادة تدوير سخانات المياه المنتهية الصلاحية،بتفاعل كبير من أهل المدينة الذين تبرعوا بسخانات المياه.

وحول أعضاء الفرقة مزرعة أحدهم إلى ورشة ومصنع عمل لإنجاز المرحلة الثانية، يستقبلون فيها السخانات لإجراء التحويرات والتعديل والإضافات اللازمة في عملية متقنة وبشكل فني يؤدي إلى إعادة تدوير هذه السخانات وتحويلها إلى سلات نظافة تنتشر أمام المستشفيات والمدارس والمساجد وعلى أرصفة الشوارع وبعض الطرقات العامة.

وأشار رئيس الفرقة التطوعية السنوسي علي الأمين إلى مراعاة تفاصيل كثيرة مثل الطول والارتفاع وإحكام الإغلاق لمنع الأطفال أو الحيوانات الأليفة من التمكن من فتحها والعبث بمحتواها وتم تصميمها بطريقة تسهل على المستخدم عملية التفريغ وإعادتها لوضعها الصحيح .

وأضاف “السنوسي” أن دفعة المرحلة الثانية وصلت الحوالي 135 سلة نظافة ،مؤكداً استعداد الفرقة للتعاون مع الجهات العامة والخاصة في إنتاج المزيد من هذه السلات التي تدعم بشكل كبير ومؤثر وعملي في نشر ثقافة المحافظة على البيئة من جهة ومن جهة أخرى الاستفادة من الأشياء التي انتهى العمل منها والتمكن من إعادة تدويرها بالطريقة المثلى .

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