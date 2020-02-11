تعاون داخلية الوفاق والصليب الأحمر لتخفيف أضرار الحرب

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن – بمقر بمديرية أمن جنزور – مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر موريو ونائب المدير الأقليمي للعمليات بأفريقيا باتريك يوسف ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا ماريان جاسر ورئيس قسم العلاقات والشؤون الإنسانية أنيس قنديل.

تمحور الاجتماع على مناقشة المناشط الهادفة والفاعلة التي تقوم بها المنظمة الدولية للصليب الأحمر والتأكيد المشترك على وضع آلية تنسيقية بين الوزارة والمنظمة وأثني الوكيل على زيارة رئيس اللجنة والوفد المرافق له ووجوده داخل الأراضي الليبية خلال هذه الفترة وسعيهم لتحقيق ما من شأنه أن يرفع الضرر عن المتضررين من جراء الحرب القائمة على العاصمة وتقديم المساعدات في كل المجالات والنشاطات والبرامج التي تخص الطرفين.

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