سبها .. التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء

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نظم عدد من موظفي وفنيي الشركة العامة للكهرباء،في مدينة سبها، بالتعاون مع فوج كشاف القرضة، جولة لتوزيع المطويات المعلوماتية والملصقات الترشيدية على المارة وسائقي السيارات، ضمن حملة لترشيد استهلاك التيار الكهربائي.

واحتوت المطويات التوعوية، على نصائح وإرشادات خاصة بإطفاء الأجهزة الكهربائية الزائدة عن الحاجة، وتقنين تشغيلها وإطفاء المصابيح الكهربائية غير المستخدمة في المنزل والشارع العام.

وتهدف الجولة وعموم الحملة إلى توعية المواطن لأجل تخفيف الأحمال الناجمة عن الإفراط في استهلاك التيار الكهربائي وتجاوز مرحلة الذروة خلال فصل الشتاء.

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