عمرو موسى يطالب الدول الأجنبية بعدم التدخل في ليبيا

أكد رئيس هيئة حكماء أفريقيا بالاتحاد الأفريقي عمرو موسى خروج قمة الاتحاد باتفاق يقضي بضرورة التدخل لحل الأزمة الليبية.

وطالب موسى في تصريحات لـ “سبوتنيك” الروسية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الدول الأجنبية بعدم التدخل في الشأن الليبي و”زيادة الطين بلة” بحسب تعبيره إلى جانب مطالبة أن يجتمع الليبيون على لم الموقف.

ومن جانبه كشف مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي عن قرار القادة الأفارقة إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا.

يُشار إلى أن مسودة البيان الختامي للقمة الأفريقية الصادرة أمس، قد دعت الأطراف الليبية إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار كما أكدت على عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا مُعلنة دعمها لجهود الحل السلمي بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار.

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