الثني يدعو لنبذ خطاب الكراهية وتغليب خطاب المصالحة بين الليبيين

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دعا رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأطراف الليبية إلى نبذ خطاب الكراهية وتغليب خطاب المصالحة، وصولا إلى توحيد مؤسسات الدولة.

وشدد الثني، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لهذا العام، يوم الإثنين، على أن خطاب العنف والكراهية والتفرقة سيتسبب في شرخ في النسيج الاجتماعي للمجتمع.

وقال الثني، إن “ليبيا تحتاج لوقفة جادة من كل الأطراف لحل هذا الصراع الذي استمر ونتج عنه سقوط أرواح كثيرة من الليبيين”، معربا عن أمله في أن ينتهي هذا الصراع ويعود الأمن والأمان إلى ليبيا وأن يكون عام 2020 عام خير على ليبيا الواحدة والموحدة، تحت حكومة وقيادة واحدة.

وانتقد الثني، خطاب التصعيد والكراهية الذي ينشره البعض، إضافة إلى عدد من المحاطات الفضائية.

وقال إن “بعض الخطابات لا تتوفر فيها أدبيات الأخلاق”، معربًا عن أمله بألا ينزل الإعلام لهذا المستوى وأن يكون خطابه عقلانيا وهدفه المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات.

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