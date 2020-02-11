بوريل: الاتحاد الأوروبي يبدأ مهمة بحرية قبالة ليبيا لمراقبة حظر الأسلحة

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي ستبدأ بهدف فرض الحظر الأممي على بيع الأسلحة إلى ليبيا، يمكن أن تتجنب مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط.

وأضاف بوريل لصحيفة دي فيلت الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي تعهد ببذل قصارى جهده لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء لا توافق على استئناف الدوريات البحرية في إطار عملية صوفيا الحالية، التي تقوم أيضا بانتشال المهاجرين من البحر.

وأوضح بوريل أنه يمكن نشر السفن التي تنفذ حظر السلاح في أعالي البحر بعيدا عن المسار الذي يستخدمه الأشخاص في الخروج من ليبيا، كما يمكن نشر السفن في شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن ذلك هو المسار الذي تصل الأسلحة منه.

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