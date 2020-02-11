المشري يلتقي رؤساء لجان بالبرلمان الماليزي

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري رئيس لجنة العلاقات الدولية والتجارة بالبرلمان الماليزي “وونق تشن”، ورئيس لجنة الدفاع والشؤون الداخلية “نك أحمد”، ورئيس لجنة التعيينات العامة الرئيسية “ويليام كين” وذلك على هامش منتدى “برلمانيين لأجل القدس” المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري قدم خلال اللقاء شرحا لحقيقية مجريات الأحداث السياسية والعسكرية في ليبيا، من جهتهم أكد رؤساء اللجان أهمية تطوير التنسيق مع اللجان المقابلة بالمجلس والتنسيق المستمر للعب دور أكثر إيجابية في حل الأزمة الليبية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.