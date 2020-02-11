تعهد قادة دول الاتحاد الإفريقي الإثنين في ختام قمتهم في أديس أبابا بدعم ليبيا ولعب دور أكبر في حل النزاعات في القارة والدفع بجهود السلام في ليبيا.

ومع اختتام قمة الاتحاد التي تضم 55 عضوا واستمرت يومين، عرض مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن اسماعيل شرقي، المساعدة على إحياء عملية السلام المتعثرة في ليبيا والتي تقودها الأمم المتحدة. وقال “الأمم المتحدة نفسها هي التي تحتاج إلينا الآن” حسبما نقلت فرانس 24

وتابع “حان الوقت لكي ننهي هذا الوضع.. يجب على المنظمتين أن تعملا يدا بيد لتحقيق هذا الهدف”.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي الأحد، إن الاتحاد الإفريقي تم تجاهله في جهود السلام المتعلقة بليبيا، والتي قادتها الأمم المتحدة بمشاركة كثيفة من الدول الأوروبية.