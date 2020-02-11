«مالية الوفاق»: تأسيس كيان للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري أن مجلس الوزراء اتفق على إنشاء كيان جديد يعني بالمشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص لا سيما في مجال البنية التحتية والإسكان، على أن يبدأ العمل في هذا الكيان الأسبوع المقبل.

وأضاف بومطاري، في مؤتمر صحفي خاص ببرنامج الإصلاح المالي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتمويل جزء من مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، مشيرا إلى الحصول على الموافقة لإنشاء شركة ذات طابع خاص لتقليل الإنفاق الحكومي وتوفير الأموال اللازمة لبعض المشروعات، ومنها الإسكان والبنية التحتية.

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