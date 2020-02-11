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"انتفاضة" عباس الدبلوماسية في مواجهة خطة ترامب!!

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

نبدأ الجولة الصباحية في صحف اليوم بآخر ما صدر من قراءات لتطورات الوضع في إدلب بين أنقرة وموسكو ودمشق. وتحركات محمود عباس الحثيثة لمواجهة خطة ترامب للسلام، وتعليقات الصحف اللبنانية التي تأرجحت بين منح “الثقة و اللاثقة” لحكومة حسان دياب. فضلا عن ملفات أخرى.

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عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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