باشاغا يبحث مع سفيرة فرنسا مكافحة الإرهاب

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “كريستوف فارنو” والسفيرة الفرنسية لدي ليبيا “بياتريس لوفرابير” ومدير قسم شمال أفريقيا “سيلفان فوريار”، بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي بالسفارة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة الفرنسية بتونس مناقشة عددا من المواضيع الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، كما تم التباحث حول عدد من المواضيع السياسية والتطرق لمخرجات مؤتمر برلين.

كما دعا الوفد الفرنسي باشاغا لزيارة فرنسا بناء على دعوة رسمية من نظيره الفرنسي.