بعد غارات متفرقة.. هدوء يسود محاور القتال بطرابلس

يسود الهدوء الحذر جميع محاور القتال في طرابلس منذ صباح اليوم، في مقدمتها الهيرة والعزيزية والساعدية وجامع التوغار والرملة.

ويأتي هذا الهدوء بعد ساعات من غارات جوية منفصلة شنتها مقاتلات الجيش الوطني استهدفت الأولى مواقع لقوات الوفاق غرب الساعدية، وتقدم نسبي يوم أمس أيضا لقوات الجيش بمحور الرملة بطرابلس.

أما الضربات الأخرى والبالغ عددها 3 غارات، فقد شنّها الجيش الوطني ضد أهداف متحركة لقوات الوفاق في منطقة أبوقرين شرقي مصراتة وصفت بـ”العنيفة والدقيقة”.

وتتزامن هذه التطورات العسكرية على الأرض مع انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، حيث أكدت البعثة الأممية أن الطرفين توافقا خلالها بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها.

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