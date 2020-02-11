العراق: هل تنتج الحركة الاحتجاجية تكتلا سياسيا؟

تستعرض هذه الحلقة من برنامج “ريبورتاج” مع جعفر عروم، تقارير لمراسلي فرانس24، نبدأ جولتنا من العراق حيث تتجه الحركة الاحتجاجية إلى تشكيل تكتل سياسي لخوض الانتخابات. ننتقل بعدها إلى ليبيا التي تشهد حملة لجمع التبرعات لمساعدة النازحين الذي يعانون من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحرب الدائرة. وإلى لبنان وسوقه العقاري الذي يعرف نمواً لافتاً بعد اتجاه المودعين إلى شراء العقارات بدل تكديس ودائعهم في المصارف. ونختم جولتنا من غزة حيث تعود العدد من البيوت إلى استخدام فرن الطينة، أحد الموروثات الشعبية الفلسطينية، لإعداد الخبز والطهي وذلك بسبب أزمة انقطاع الغاز في القطاع.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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