تحقيق يكشف عن توافد متشددين من سوريا إلى ليبيا

لا يزال تدفق وصول المقاتلين السوريين إلى ليبيا عن طريق تركيا حديث الصحف ووسائل الإعلام العالمية إذ نشر موقع دوتشي فيلا الألماني تحقيقا يكشف عن توافد متشددين من سوريا للقتال في ليبيا تحت وصاية تركيا .

وركز الموقع على عملية وصول دفعات جديدة من المقاتلين السوريين بشكل متواتر بعد أن قامت الحكومة التركية بإغرائهم ولفت إلى أن محللين قالوا إن خطر هؤلاء المقاتلين سيهدد دول المنطقة على المدى الطويل.

ونقل موقع دوتشي فيلا عن صحيفة الغادريان نشرها لمعلومات تفيد بأن حوالي 2000 مقاتل سوري ينشطون حاليا داخل ليبيا عبر وحدات قتالية أبرزها وحدة تسمى عمر المختار، فيما قالت مصادر أخرى إن عدد المقاتلين بات أكثر بكثير إذ وصل عددهم إلى 4000 مقاتل مقسمين ما بين سوريين ومقاتلين مرتزقة ينتمون إلى 10 فصائل جهادية كانت تقاتل في سوريا.

الخبير الألماني في الشأن الليبي ميركو كايلبيرت أكد في حديث للموقع الألماني رصد طائرات تابعة للخطوط الليبية وأخرى خاصة وصلت إلى ليبيا حاملة مقاتلين سوريين بعد أن تم التواصل مع شهود من عين المكان.

التركيز الإعلامي تجاه نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا خاصة من الجانب الأوروبي يعطي دليلا على أن تخوفات المنطقة من وصول إرهابيين عن طريق ليبيا باتت تزداد شيئا فشيئا وهو ما ربطه كثيرون بتصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان التي هدد فيها قائلا إن المنظمات الإرهابية التي هزمت في سوريا والعراق ستلقى تربة خصبة في ليبيا وستقف على قدميها من جديد.

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