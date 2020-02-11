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السفير الأمريكي لـ باشاآغا: المجموعات المسلحة تمثل تهديد خطير يعرقل بناء الدولة ويهيمن على قراراتها

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إجتمع عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا أمس الأثنين بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدي ليبيا ريتشارد نورلاند.

السفير الأمريكي أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الوفاق.

وأشار إلى دعم الوفاق في العمل على تفكيك المجموعات المسلحة على مستوى ليبيا و نزع سلاحها وفق تصنيفها حسب الاجتماع الذي عقد خلال الفترة الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية والمتضمن 14 نقطة والتي صنفت فيه هذه المجموعات المسلحة بالالوان “الاحمر والبرتقالي والاصفر”.

كما شدد على أنها تمثل تهديد خطير يعرقل بناء الدولة ويهيمن على قراراتها مما ساهم في عرقلة كافة الجهود لبناء دولة موحدة قوية وديمقراطية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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