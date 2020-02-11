الحكومة الليبية تصدر عدة قرارات متعلقة بعدد من الوزارات والهيئات

بنغازي-العنوان

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية في اجتماعه العادي الأول للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي جملة من القرارات، المتعلقة بعدد من الوزارات من بينها وزارة الصحة والتعليم والهيئة العامة للكهرباء.

وقرر المجلس الموافقة على تفعيل الإدارة العامة للتفتيش والقياس الخاصة بقطاع النفط وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء.

ووافق المجلس على اعتماد محضر الترسية الخاص بأنشاء محطة غرب بنغازي الاستراتيجية وعلى منح الأذن للهيئة العامة للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة لإضافة وحدات غازية لمحطة درنة، وذلك لسد العجز في التوليد بمناطق الجبل الأخضر.

وتمت الموافقة على منح الأذن للهيئة العامة للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة لتنفيذ خط نقل الغاز بنغازي طبرق.

ووافق المجلس على صرف المنفعة المنزلية للفئات المستفيدة منها والتابعة لصندوق التضامن الاجتماعي.

كما وافق على ترقية ضباط الهيئات القضائية من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد وفق الكشف المعد من قبل وزارة العدل.

وفيما يتعلق بوزارة التعليم؛ فقد وافق المجلس على تغيير مسمى كلية التربية قمينس إلى كلية الآداب والعلوم قمينس وذلك وفق المقترح المقدم من السيد وزير التعليم، كما وافق على إنشاء كلية التمريض العام وكلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار ويكون مقرها مدينة البيضاء، وعلى ترفيع المعهد العالي للمهن الطبية بنغازي إلى كلية للتقنية الطبية.

وفي مجال الصحة، وافق المجلس على تحديد السقف المسموح به لعدد عقود التعاون بالمستشفيات التعليمية والقروية والمراكز المتخصصة وتضمين إدارات الخدمات الصحية بالبلديات والموافقة على تعديل القيمة الشهرية بعقود التعاون بالمستشفيات التعليمية والعامة والقروية والمراكز المتخصصة وتضمين إدارات الخدمات الصحية بالبلديات.