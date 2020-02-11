عقدت لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمجلس الدولة اجتماعا بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن أعضاء اللجنة ناقشوا الاثنين جملة من المواضيع التي يجب طرحها ومناقشتها في ورشة العمل المزمع إقامتها في المدة القريبة القادمة حول المصالحة الوطنية.

كما ناقش الاجتماع الأهداف المرجو تحقيقها من ورشة العمل، وتحديد الجهات الرسمية والمدنية والشخصيات الاجتماعية التي يجب دعوتها.