ضبط سائق حافلة حاول تهريب آلاف الأقراص المخدرة من مصر إلى بنغازي

بنغازي-العنوان

ضبط عناصر فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببنغازي أكثر من 37 ألف قرص مخدر قادمة من مصر، كانت في طريقها إلى بنغازي.

وأعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببنغازي يوم الإثنين تمكن عناصرها من ضبط مركبة آلية تحمل (37600) قرصا مخدرا كانت في طريقها لبنغازي قادمة من مصر.

وأفادت الإدارة، أن عملية ضبط الأقراص جاءت بعد ورود معلومة مصدرية مفادها وجود تشكيل عصابي يقوم بجلب الأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً من مصر عبر الطريق البري مرورا بمنفذ أمساعد الحدودي من خلال سائق مركبة آلية حافلة نوع مرسيدس (فيتو) أجرة.

وأوضحت أنها شرعت في التنسيق مع مصادرها بمتابعة وجمع المعلومات، وفتح محضر جمع المعلومات، ومن ثم إعداد كمين محكم والتعميم على البوابات بالساحل الشرقي بنغازي عن نوع المركبة ورقمها واسم السائق الذي يقودها.

وبينت الإدارة، أن المركبة الآلية وسائقها تم ضبطها في بوابة (المرصد) التي يشرف عليها جهاز الهجرة غير الشرعية.