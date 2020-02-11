دمشق تطالب المجتمع الدولي بلجم النظام التركي لدعمه اللامحدود للإرهاب في سوريا وليبيا

ليبيا – طالبت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي بإتخاذ المواقف الواجبة للجم السلوك العدواني للنظام التركي ودعمه اللامحدود للإرهاب في سورية وليبيا .

مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية جدد وفقاً لما نقله موقع قناة “روسيا اليوم” تأكيده بأن هذه الاعتداءات لن تنجح في إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية وستستمر قوات الجيش العربي السوري في مطاردة فلول هذه التنظيمات حتى القضاء عليها بشكل كامل واستعادة السيطرة على الأراضي السورية كافة.

وأكد المصدر على موقف سوريا الرافض لأي تواجد تركي على الأراضي السورية الذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء صارخا على السيادة السورية ويتناقض مع بيانات “آستانا” وتفاهمات “سوتشي” بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية