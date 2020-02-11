ميناء طرابلس يستقبل شحنات غاز مسال وبنزين

استقبل ميناء طرابلس البحري السفينة “غاز اكسبلولر” لنقل الوقود والتي تتبع لوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 4 آلاف طن من الغاز المسال.

بالإضافة إلى وصول السفينة “أنوار أفريقيا” التي تتبع للوكيل الملاحي ذاته محملة بأكثر من 23 ألف طن من وقود البنزين كما استقبل الميناء أيضاً السفينة أنوار النصر التي تتبع أيضا لوكالة العالمية وعلى متنها نحو 23 ألف طن من البنزين.

ووفقا لتقرير الحركة اليومية للشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس فقد دخل إلى جانب السفينتين عدد من السفن الأخرى من بينها السفينة “ماراكي” التابعة لوكيل البستنة للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها أكثر من 25 ألف طن من حبوب القمح.

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