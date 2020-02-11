الإعلان عن تفاصيل البرنامج الإصلاحي لوزارة المالية

أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، البرنامج الإصلاحي لوزارة المالية، الذي يهدف لتحسين السياسة المالية والنهوض بها، ولعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الكلي .

وقال بومطاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الصحفي بديوان رئاسة الوزراء الذي عقده اليوم الثلاثاء، إن برنامج وزارة المالية الإصلاحي تم تخطيطه على أربع مستويات المستوى التشريعي، والمستوى الهيكلي، مستوى المنظومات والبنية التحتية، ومستوى الموارد البشرية .

وبين بومطاري، أن وزارة المالية تهدف لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، حيث تم إنشاء جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، الذي يعمل الأسبوع القادم، للبحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص تحديدا البنية التحتية والإسكان.

وأضاف أنه طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2016م، فقد تم إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، متوقعا استمرار هذه المشاريع إلى ثلاث أو خمس سنوات لإعادة تصور السياسة المالية للدولة للعب دور أكبر لوزارة المالية في الاقتصاد الوطني.