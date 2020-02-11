توزيع أدوية ومستلزمات صحية على العيادات المجمعة ببنغازي

أخبار ليبيا24

باشر مكتب الصيدلة والإمداد الطبي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي في عملية تسليم أدوية ومستلزمات ومعدات طبية على العيادات المجمعة العاملة في بنغازي.

وقال، محمد حمير، مدير مكتب الصيدلة والإمداد الطبي، نقلًا عن مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، تم إن ستة عيادات مجمعة وهي خالد بن الوليد وشهداء السلاوي و23 يوليو وبوعطني والفويهات وبنغازي الجديدة استلمت حصتها من الأدوية والمعدات الطبي، مبينًا عملية التوزيع ستتواصل تباعا لتشمل جميع العيادات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في بنغازي.

وأوضح، أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ خطة إدارة الخدمات الصحية بنغازي بالتركيز على العيادات المجمعة ودعمها بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وأطباء الأطفال والتمريض.

بدوره ذكر، الدكتور حمد عبدالسلام، رئيس قسم التوزيع، أنّ الكميات الموزعة تحوي أدوية عامة متنوعة ومنها الأشربة الخافضة للحرارة وعدة أنواع من المضادات الحيوية والأشربة المضادة للسعال وحساسية الصدر للأطفال وأدوية علاج الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية والمسكنات للبالغين وبعض أدوية الإسعاف للحالات الطارئة وغيرها، مبينًا أن المستلزمات والمعدات طبية شملت المطهرات والشاش المعقم والقطن الطبي والقفازات والكمامات العادية ومنظمات وكمامات الأكسجين وأجهزة البخار للأطفال وبعض مستلزمات الأسنان.

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