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اختتام دورة تدريبة حول مفهوم الأمن الانتخابي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اختتم اليوم الثلاثاء فريق التدريب باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وفريق منظمة كرييتف دورة تدريبية حول ((مفهوم الأمن الانتخابي)) والتي استمرت لثلاثة أيام.

وبين المكتب الإعلامي للجنة المركزية للانتخابات أن الدورة التي استهدفت 20  موظف باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تهدف إلى رفع كفاءة موظفي اللجنة المركزية في مجال الأمن الانتخابي.

واشتملت محاور الدورة علىتعريفالأمنالانتخابي،تعريفالعنفالانتخابي،مسبباتالعنفالانتخابي، عواملتخفيفالعنفالانتخابي،تخطيطالامنالانتخابي، شركاءالامنالانتخابي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • – مجموعة مسلحة – تقوم بالرماية بالرصاص الحي – على فاسدة هي وزوجها في سيارتها نوع أودي -ومعها أوراق مدورة وحقيبة مليءة بالاموال في احد المناطق الليبية دون خساءر في الأرواح .
    فلهذا يجب نشر بوابات التفتيش الامنية في مل تقاطعات الطرق .
    -ورسالة القناصين في المدينة – باستهداف اي لجنة انتخابية لسيارات الرباعية / قذاءف الغاز المميت .

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