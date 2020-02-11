اختتام دورة تدريبة حول مفهوم الأمن الانتخابي

اختتم اليوم الثلاثاء فريق التدريب باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وفريق منظمة كرييتف دورة تدريبية حول ((مفهوم الأمن الانتخابي)) والتي استمرت لثلاثة أيام.

وبين المكتب الإعلامي للجنة المركزية للانتخابات أن الدورة التي استهدفت 20 موظف باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تهدف إلى رفع كفاءة موظفي اللجنة المركزية في مجال الأمن الانتخابي.

واشتملت محاور الدورة علىتعريفالأمنالانتخابي،تعريفالعنفالانتخابي،مسبباتالعنفالانتخابي، عواملتخفيفالعنفالانتخابي،تخطيطالامنالانتخابي، شركاءالامنالانتخابي.