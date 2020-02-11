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ترحيل 113 مهاجرا غير قانوني إلى دولهم براً .. منهم مصابون بأمراض معدية

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام مركز الإيواء والترحيل بمدينة الكفـــرة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أمس، بترحيل مئة وثلاثة عشر مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسية السودانية إلى دولتهم، بعد دخولهم الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية .

وقال رئيس مركز الإيواء والترحيل الكفــــرة الملازم محمد الفضيل لقناتنا، إن من تم ترحيلهم كانوا قد دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير قانونية، وتم القبض عليهم في عدة مدن ليبية بالمنطقة الشرقية وداخل مدينة الكفرة أيضا، وإن أكثر من ستين منهم يحملون أمراضا معدية وخطيرة مثل وباء الكبد والإيدز والسحايا والجرب، إضافة إلى عدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية.

وأضاف الفضيل أن المركز مستمر في تأدية عمله وتحمل هذه المسؤولية رغم قلة الإمكانيات، مشيرا إلى أن هذه هي عملية الترحيل الثالثة هذا العام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • – نقص العمالة في ليبيا – أدى الى تهديم تهديم منطقة قرقارش – بالصواريخ – بالطيران العسكري / بعد العثور على مخازن الخمور – في سراديب الفيلات – حيث من الصعب الوصول اليها أمنيا .

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  • – العقيد على خالد جمعة للطيران الحربي – صرح بتواجد مجموعات مخرصين في انوفهم وآذانهم – يتجولون في منطقة بن عاشور وقرقارش – ويحملون أوشام وتجار مخدرات – ويقومون بالعبث باجهزة الدولة – وتم التنبيه عنهم – من قبل الجهات الامنية المسلحة – ولكن دون اي استجابة –
    فلهذا يجب ضرب منطقة قرقارش بالطيران الصاروخي الغازي – حتى يتم القبض عليهم بالسيارات والبوابات العسكرية في جزيرة الدوران وطريق السور .

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