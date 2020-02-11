ترحيل 113 مهاجرا غير قانوني إلى دولهم براً .. منهم مصابون بأمراض معدية

قام مركز الإيواء والترحيل بمدينة الكفـــرة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أمس، بترحيل مئة وثلاثة عشر مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسية السودانية إلى دولتهم، بعد دخولهم الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية .

وقال رئيس مركز الإيواء والترحيل الكفــــرة الملازم محمد الفضيل لقناتنا، إن من تم ترحيلهم كانوا قد دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير قانونية، وتم القبض عليهم في عدة مدن ليبية بالمنطقة الشرقية وداخل مدينة الكفرة أيضا، وإن أكثر من ستين منهم يحملون أمراضا معدية وخطيرة مثل وباء الكبد والإيدز والسحايا والجرب، إضافة إلى عدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية.

وأضاف الفضيل أن المركز مستمر في تأدية عمله وتحمل هذه المسؤولية رغم قلة الإمكانيات، مشيرا إلى أن هذه هي عملية الترحيل الثالثة هذا العام.

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