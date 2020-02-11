القيادة المركزية الأمريكية: تدخل تركيا العسكري في ليبيا سيعقد الموقف

ليبيا – علَّق قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي على التواجد التركي العسكري في ليبيا، قائلًا إن التدخل الأجنبي سيعقد الموقف وفي كل الأحوال لا بد من تقليل التدخل الأجنبي في أي دولة من الدول، مؤكدًا أن القيادة المركزية ستدعم الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة.

ماكينزي وخلال لقاء خاص مع فضائية “إكسترا نيوز” نقلتها صحيفة “الدستور”المصرية أضاف:” الولايات المتحدة تعتمد على كل شركائها في المنطقة ومصر في أول الصفوف لها دور حيوي وكبير “.

وأشار ماكينزي إلى أن القيادة الأمريكية تعمل عن قرب من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب وتقليل حجم ومستوى الهجمات في سيناء وعلى الحدود مع ليبيا أما وجود القوات المسلحة الأمريكية في الخليج فهو لردع العمليات الإرهابية.