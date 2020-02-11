اوحيدة يكشف شروط البرلمان للمشاركة بحوار جنيف ويعلن ترشحه لعضوية اللجنة

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة عن شروط المجلس للمشاركة في الحوار السياسي المزمع انعقاده في جنيف والتي تمثلت في ثلاث نقاط.

اوحيدة أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن أول شرط هو أن لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب تخرج من تحت قبته بالكيفية التي يراها أعضاء المجلس في جلسة يعلن عنها وتحال الأسماء بكتاب من رئاسته.

وأكدت النقطة الثانية معرفة أسماء الــ 14 عضو الذين يتم اختيارهم من قبل البعثة ومعرفة آلية اختيارهم فيما اختصرت النقطة الثالثة إلى تحديد آلية الحوار وأجندته.

وأعلن ترشحه عن الدائرة الرباعة لعضوية لجنة الحوار في حال وافقت البعثة على هذه الشروط وقرر مجلس النواب الانخراط في الحوار.

كما أوضح أن قناعته تنبثق عن ثقته في نفسه وذمته وقدرته على الدفاع عن الثوابت الوطنية وتوجه التيار الوطني بكل حكمة وموضوعية ولما يتمتع بخبرة تفوق 30 سنة في المناصب القيادية الادارية والاجتماعية في عديد المجالات.

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