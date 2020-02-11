

ليبيا

داخلية الوفاق تبحث استخراج جوازات سفر لليبيين في الخارج بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس | 11 February, 2020 عـقد اجـتماع مـوسع الـيوم الـثلاثاء بالعاصمة طرابلس بـرئاسة وزيـر الـداخلية الـمفوض فتحي باشاغا لـمناقشة آلـية تـفعيل مـنظومة اسـتخراج جـوازات الـسفر للـيبيين فـي الـخارج في قرابة 22 دولـة مـن مـختلف انـحاء الـعالم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه باشاغا شدد خـلال الاجـتماع عـلى ضـرورة تـسهيل إجـراءات استخراج جـوازات سـفر الـمواطنين اللـيبيين بـالـخارج وحـماية حـقوقهم واللـجوء إلـى الـسفارات اللـيبيـة هـناك لحل كـافة مـشاكلهم.

وحـضر الاجتماع وكـيل وزارة الـداخلية ووكـيل وزارة الـخارجية ورئـيس مـصلحة الـجوازات والـجنسية وشـؤون الأجـانب بـوزارة الـداخلية وعـدد مـن مـدراء الأمـن بـالـمناطق وعـدد مـن مـسـؤولي الـوزارة.. رابط مختصر

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