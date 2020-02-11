دعوة لعقد “مؤتمر صُلح” ليبي يُمهّد للانتخابات

شدد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، على أهمية أن يكون للاتحاد الأفريقي دور في عمليات مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

ودعا شرقي دُول الاتحاد الأفريقي للعمل على صياغة وثيقة للإلمام بجميع حيثيات أزمة ليبيا وباقي الأزمات التي تشهدها منطقة الساحل.

وحث مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي الأطراف الليبية على “تنظيم مؤتمر وطني ليبي لإعادة اللحمة بين أبناء الأخوة الفرقاء، وتحضير ظروف مواتية للانتخابات القادمة”.

وطالب إسماعيل شرقي دول الاتحاد الأفريقي للعمل معاً على اتخاذ ما وصفها بـ”القرارات الاستثنائية” تتماشى مع تطورات الوضع في الساحل.

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