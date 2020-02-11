“اقتصاد الوفاق” تبحث تنظيم تصدير أسماك التونة

ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة برئاسة الوزير المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي تنظيم تصدير أسماك التونة للموسم 2020 وذلك خلال اجتماع عقده يوم الأحد الماضي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية ومدير عام مركز تنمية الصادرات وإدارة الشؤون التجارية بالوزارة.

ومن جهته شدد العيساوي على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد كراسة شروط وفق المواصفات والمعايير الخاصة بعملية صيد وبيع وتصدير أسماك التونة بالإضافة إلى وضع آلية لمنح تراخيص الصيد والتصدير لكل موسم على حدة وفق شروط مخففة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة إلى جانب ذلك إلى بحث الإجراءات التي تكفل استفادة الاقتصاد الوطني من تصدير التونة وتوفير العملة الصعبة بالاستفادة من هذا المورد، يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لموسم صيد أسماك التونة للعام الجاري.

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