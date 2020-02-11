الثني: عدد من المحاطات الفضائية تنشر خطاب العنف والكراهية ولا تتوفر فيها أدبيات الأخلاق

ليبيا – دعا رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الإثنين كافة الأطراف الليبية إلى تغليب خطاب المصالحة وصولاً إلى توحيد مؤسسات الدولة.

الثني لفت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة إلى أن خطاب العنف والكراهية والتفرقة سيتسبب في شرخ في النسيج الاجتماعي للمجتمع.

وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام الحالي إن ليبيا تحتاج لوقفة جادة من كل الأطراف لحل هذا الصراع الذي استمر ونتج عنه سقوط أرواح كثيرة من الليبيين، معرباً عن أمله في أن ينتهي هذا الصراع ويعود الأمن والأمان إلى ليبيا ليكون العام 2020 عام خير على ليبيا الواحدة والموحدة تحت حكومة وقيادة واحدة.

وإنتقد خطاب التصعيد والكراهية الذي ينشره البعض إضافة إلى عدد من المحاطات الفضائية، متمنياً أن يهدي الله الطرف الآخر المنحرف والذي يدعو لخطاب الكراهية والعنف والتفرقة.

وأشار إلى أن بعض الخطابات لا تتوفر فيها أدبيات الأخلاق، معبراً عن أمله ألا ينزل الإعلام لهذا المستوى وأن يكون خطابه عقلانياً هدفه المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات.