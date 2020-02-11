

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 February, 2020

جدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس التأكيد على رفضه ذكرتي التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود والجوانب الأمنية.

وقال دندياس في سلسلة تغريدات بموقع تويتر إن المذكرتين غير صالحتين وغير قانونيتين لأنهما تنتهكان القانون البحري الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتقوضان السلام والاستقرار.

وأضاف دندياس أن إسبانيا واليونان قادرتان على المساعدة في جهود وقف إطلاق النار بليبيا.