بعيرة: المسار العسكري هو الحاسم.. وتأخر الحوار السياسي أفضل من فرض حكومة على البرلمان

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن مشروع المبعوث الأممي غسان سلامة يهدف لتحجيم مجلس النواب، مشيراً إلى أن العلاقة بين البرلمان و سلامة يشوبها الكثير من التوتر.

بعيرة قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن هذه ليست المرة الاولى التي يقوم بها سلامة بتحجيم المجلس فهو لم يتم دعوته للمؤتمر الجامع الذ كان من المقرر عقده بالرغم أنه ممثل لجميع أطراف المناطق في ليبيا.

وتابع مضيفاً”الطرح أعطى مجلس النواب حيز ضيق جداً 13 من 40 و هؤلاء من المجلسين لأن البعثة تتعامل مع الطرفين الموجود في بنغازي و المجلس المنشق بطرابلس، دائماً مجلس النواب يعطي رأي صحيح ومخالف للأمم المتحدة لذلك ربما يراد أن يتم تمرير المقترح السياسي المكون من رئاسي ثلاثي و حكومة جديدة دون أن يكون لمجلس النواب تأثير بذلك”.

وأشار إلى أن الـ14 شخص الذين سيتم إختيارهم من قبل البعثة الاممية غير معروف كيفية الإختيار للآن والمعايير التي وضعت مما يستدعي من البرلمان التأني بعض الشيء للمشاركة في هذا المسار السياسي، لافتاً إلى أن تأخر المسار السياسي أفضل من فرض حكومة على المشهد.

بعيرة إعتقد أن مجلس النواب للآن يقوم بإتخاذ الإجراءات الصحيحة خاصة بعد إجتماعه في بنغازي خلال الأسبوع الماضي ووضع مجموعة شروط للمشاركة في الحوار وتوجيهها إلى مبعوث الأمم المتحدة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المسار العسكري هو الحاسم لذلك على الجميع إنتظار النتائج التي سيصدر عنها المسار العسكري.

وتوقع في حال لم ترد البعثة الأممية على شروط البرلمان، الفشل الكامل لمسار جنيف في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أنه خلال إجتماعات تونس لمحاولة لملمة شتات مجلس النواب تحدثت نائبة المبعوث الأممي بكل وضوح للمجموعة المتواجدة هناك أن البعثة ستتجاوز أي طرف لا يريد الذهاب لجنيف.

كما نوّه إلى أن موقف مجلس النواب واضح و ثابت فلن يكون رافض بشكل قاطع بل متمسك بالشروط حتى لو تأخر الحوار فإما أن يتم تعديل الشروط أو تأخير إنعقاد المسار السياسي.

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