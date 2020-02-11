المغربي: عدم المشاركة في حوار جنيف ستؤدي لترك الملعب فارغ أمام الطرف الآخر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي إن عدم المشاركة في حوار جنيف ستؤدي لترك الساحة أو الملعب فارغ أمام الطرف الآخر، مؤكداً على ضرورة أن لا يكون المجلس خارج المشهد.

المغربي أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أهمية مشاركة مجلس النواب بالحوار ووضع شروطه وفق ثوابته.

وأكد على أن الرأي السياسي و الشعب الليبي يقف مع القوات المسلحة بالكامل، معتبراً ان وضع البرلمان جيد ويفاوض حالياً في الشروط التي تم وضعها مع الإخذ بعين الإعتبار أن المشهد يتضمن أيضاً دول إقليمية وداعمة للقيادة.

أما في حال عدم تجاوب البعثة الأممية على شروط مجلس النواب علق قائلاً:” عندما تضع شروط في أي مفاوضات أنت ترفع السقف وهناك 3 ثوابت من الـ 5 لا يمكن التنازل عنها، وجهة نظري العامة أننا يجب أن نشارك لكن لا تأتي و تقول الجيش ينسحب أو أن القيادة العامة تتغير أو عقد إجتماع بطرابلس هذه ثوابت لا يمكن التنازل عنها”.

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