تركيب أجهزة تفتيش حديثة بمطار معيتيقة

أجريت في مطار معيتيقة الاختبارات اللازمة على أجهزة التفتيش الأمني التي تم تركيبها حديثا بالبوابات الرئيسية لمحطة الركاب ومنطقة تفتيش الحقائب المحمولة.

وسعيا من مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق لتطوير خدمات المطار، جرى أيضا العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة لتركيب أجهزة تفتيش الأمتعة بمنطقة الوصول.

كما تضمنت أعمال الصيانة التي استهدفت معيتيقة تحديث أجهزة التفتيش الآلية الموجودة حاليا بالمطار، في سبيل تعزيز الإجراءات الأمنية المتبعة وفقا للتوصيات والمعايير المعمول بها والمطلوبة محليا ودوليا.

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