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تركيب أجهزة تفتيش حديثة بمطار معيتيقة

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجريت في مطار معيتيقة الاختبارات اللازمة على أجهزة التفتيش الأمني التي تم تركيبها حديثا بالبوابات الرئيسية لمحطة الركاب ومنطقة تفتيش الحقائب المحمولة.

وسعيا من مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق لتطوير خدمات المطار، جرى أيضا العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة لتركيب أجهزة تفتيش الأمتعة بمنطقة الوصول.

كما تضمنت أعمال الصيانة التي استهدفت معيتيقة تحديث أجهزة التفتيش الآلية الموجودة حاليا بالمطار، في سبيل تعزيز الإجراءات الأمنية المتبعة وفقا للتوصيات والمعايير المعمول بها والمطلوبة محليا ودوليا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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