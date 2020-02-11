استئناف محاكمة المتهمين بقضية “العائدون من ليبيا”

تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 16 متهماً بينهم اثنان ممن صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقاً بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية “العائدون من ليبيا”.

وسبق أن وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما بتلقي تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة داخل ليبيا والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم حاملين لأسلحة نارية.

يُشار إلى أن المتهمين قد ضُبِطوا في فبراير من العام 2015 في منفذ السلوم البري وهم عائدون من ليبيا، وجرت إحالتهم للمحاكمة الجنائية وتوجيه التُهم المذكورة لهم.

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