اليونيسف تطالب أطراف النزاع بحماية أطفال ليبيا

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” عن قلقها إثر إصابة طلاب جراء وقوع تفجير بمحاذاة مدرسة بالعاصمة طرابلس داعية أطراف النزاع لحماية حقوق الأطفال.

وأوضحت اليونيسف في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أنها “تشعر بحزن إزاء التقارير التي تفيد بأن ثلاثة طلاب أصيبوا جراء وقوع تفجير بمحادة مدرسة الجيل الصاعد، الواقعة على بعد 40 كم من العاصمة ‫طرابلس”

ودعت اليونيسف “أطراف النزاع كافة لحماية كل طفلة وطفل في جميع الأوقات”. مؤكدة أنه لكل “طفل وطفله الحق الكامل في التعليم”.

وقال عبد الرحمن غندور، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا “إن أي دمار يلحق بالمؤسسات التعليمية له تأثير مدمّر وطويل الأمد على نماء الأطفال في ليبيا.

وشهد محيط مدرسة الجيل الصاعد بمنطقة ابي عيسى بالزاوية الغربية، حالة من التوتر الأمني، عقب انفجار حقيبة، صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة.