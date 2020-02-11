بوشحمة: تعنت وفد حفتر عرقل مساعي الاتفاق بجنيف

لليبيا – قال رئيس لجنة خمسة زائد خمسة المكلفة من المجلس الرئاسي أحمد بوشحمة القيادي بالمجلس العسكري مصراتة إن اللجنة تفاوضت مع بعثة الأمم المتحدة بجنيف بشأن وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي مع فك اشتباك القوات وعودة النازحين والمهجرين ووقف نزيف الدم بين الليبيين.

بوشحمة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا اليوم الاثنين أضاف:” أنهم قدموا عرضا لبعثة الأمم المتحدة التي اقترحت بعض التعديلات عليه وقبلنا بها، غير أن الطرف الآخر رفض المقترح وأصر على عدم إخلاء المناطق السكنية التي تشهد اشتباكات من المظاهر المسلحة ولذلك لم يجر التوقيع على أي اتفاق” وفق قوله.

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