اخبار ليبيا الان

بوشحمة: تعنت وفد حفتر عرقل مساعي الاتفاق بجنيف

تم النشر منذُ 53 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

لليبيا – قال رئيس لجنة خمسة زائد خمسة المكلفة من المجلس الرئاسي أحمد بوشحمة القيادي بالمجلس العسكري مصراتة إن اللجنة تفاوضت مع بعثة الأمم المتحدة بجنيف بشأن وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي مع فك اشتباك القوات وعودة النازحين والمهجرين ووقف نزيف الدم بين الليبيين.

بوشحمة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا اليوم الاثنين أضاف:” أنهم قدموا عرضا لبعثة الأمم المتحدة التي اقترحت بعض التعديلات عليه وقبلنا بها، غير أن الطرف الآخر رفض المقترح وأصر على عدم إخلاء المناطق السكنية التي تشهد اشتباكات من المظاهر المسلحة ولذلك لم يجر التوقيع على أي اتفاق” وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يا يهودي يا فرخ اليهوديه يا ذيوث يا جبان. كيف يثفق معكم وفد الكرامه فهم رجال وطن و ليسوا خونه و انذال مثلك يا عرص

    رد

  • فلو كان للجيش مطلق الحريه في قرار الحرب وقرار السلم لكان أستمر اجتياح العاصمه بدون توقف ولكن للآسف لا توجد حريه مطلقه لجيوش العالم الثالث فالحل النهائي الذي لا يختلف عليه أثنين هو الحرب فلابد من كسر شوكة الارهاب الذي تقوم به المليشيات في كل من طرابلس ومصراته وكادت ان تكسر شوكتها لولا المؤامره الاوروبيه التي حصلت وهي أقرار هدنه وغضت أوروبا الطرف علي وصول السلاح والمرتزقه لاحداث توازن قوه بين الجيش الشرعي والمليشيات الاعتباطيه وهاهي اليوم اوروبا تريد تسير دوريات بحريه لمراقبة تهريب السلاح يعني تركيا وسفنها التي لم تتوقف في الاسابيع الفارطه لم يكن تهريب سلاح ولكن حرب جيوش العالم الثالث تغيب عنها القدره الذاتيه بدون داعم خارجي واذا وجد الداعم الخارجي يكون له رأي مسموع في الحرب وفي أيقافها فاللي يدينك يملي عليك اشروطه يمشيك علي الشوق وأنت حافي جيشكم ارغم علي الهدنه انه قول الحق وبدون اي مواربه

    رد