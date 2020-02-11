محامو بنغازي يثمنون دور الحكومة الليبية الداعم للجيش

بنغازي-العنوان

ثمنت نقابة محامي بنغازي دور الحكومة الليبية الداعم للقوات المسلحة، من خلال توفيرها كافة الخدمات للمواطنين في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

وذلك في لقاء جمع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء نقابة محامي بنغازي، في ديوان مجلس الوزراء.

كما ثمنت النقابة دور الحكومة الليبية في إعادة الاستقرار إلى بنغازي وتحريك عجلة المشاريع التنموية فيها.

كما وبحث رئيس الحكومة مع ممثلي النقابة، بعض المشاكل التي تواجه المحامين بصفة عامة والنقابة بصفة خاصة، وأكد دولة الرئيس على دور النقابة، مشيرا إلى أن دول النقابة سيقدم كافة الدعم للحكومة وسيذلل الصعاب أمامها لتقوم بمهامها المنوطة بها.

يشار إلى أن اللقاء حضره وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع نجم ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي.