مقتل ضابط صف بقسم نجدة بنغازي وإصابة رئيس القسم خلال ضبط تشكيل عصابي

قتل رئيس عرفاء أحمد محمد عبدالوهاب المنفي، ضابط الصف التابع لقسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، بينما أصيب رئيس القسم المقدم جمال العمامي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال عملية نوعية لضبط تشكيل عصابي خطير يمتهن سرقة الأغنام من المزارع، وسرقة السيارات، والسلب بالإكراه في بنغازي، حسب بيان لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة اليوم.

وأعلن قسم شرطة النجدة بنغازي، أن التشكيل الإجرامي يضم ليبيين ومصريين، إذ تم العمل على تحديد مكان نشاطهم الإجرامي بمناطق أرض شبنة وبودزيرة وأرض الأحلام وغيرها.

وقال القسم إنه تحرك بقوة على رأسها المقدم جمال العمامي، بعد أخذ إذن النيابة العامة لوكر هذه العصابة التي تعد من أخطر التشكيلات في المدينة، والواقع في منطقة (شبنة الرابش) وبالتحديد الطرق الداخلية المؤدية إلى القرية.

وأوضح قسم النجدة بنغازي، أنه عند وصول القوة المكلفة بالمداهمة قام هذا التشكيل بالرماية الكثيفة والمباشرة على أعضاء القسم بجميع أنواع الأسلحة، ووقوع اشتباك قوي بين دوريات قسم النجدة والتشكيل مما أدى إلى مقتل ضابط الصف أحمد المنفي.

وأكد أن التشكيل العصابي لم يستسلم ولم يتوقف عن الرماية بمختلف أنواع الأسلحة حتى نفدت ذخيرته، ليتم بعدها مداهمة المكان وضبط أفراده والمسروقات من الأغنام وغيرها، إضافة إلى الأسلحة التي كانت بحوزتهم، بينما لفت إلى فرار أحد أفراد التشكيل ويجرى العمل على ضبطه حاليا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا