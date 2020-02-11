بوريل: إذا لم يتم السيطرة على الوضع في ليبيا سيتزعزع إستقرار منطقة الساحل

ليبيا – تحدث الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن الدور الجديد للأوروبيين في العالم والوضع في ليبيا وحول التهديدات ضد الاتحاد الأوروبي التي تأتي من الساحل وذلك قبل أيام قليلة من قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

بوريل وفي مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية قال: “يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط أكثر في السياسة الخارجية على المستوى الدولي نخصص مبالغ ضخمة لإصلاح الأضرار التي سببها الآخرون ومن الصواب أن نفعل ذلك”،وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأكد أنه على أبواب أوروبا هناك الحرب في ليبيا فيما تعهد المشاركون في مؤتمر برلين باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وذكر بوريل أن النمسا تعارض بشدة العمل فيما تشعر إيطاليا واليونان بالحرية،مضيفًا: “نحن ملتزمون بإيجاد حل من شأنه أن يقنع هذه الدول أيضا”، مشيرًا إلى أن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز يخشى من أن استخدام سفن الدولة للسيطرة على الامتثال للحظر سيدفع المزيد والمزيد من المهاجرين غير الشرعيين إلى المغادرة لأنهم واثقون من إمكانية الاعتماد على آفاق أوسع من مهام الانقاذ.

وتابع بوريل:”أتفهم المخاوف من النمسا ودول أخرى لكن ليس لها ما يبررها من واقع الحقائق..الأرقام تقول ذلك أنا مهندس وأنظر إلى الأرقام”، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى أنه ليس صحيحًا أن مهمة صوفيا البحرية تجتذب المهاجرين مما يزيد من الهجرة تجاه أوروبا.

ومضى بوريل قائلا:”في عام 2015 تم تسجيل 140،000 من القادمين من ليبيا وفي عام 2016 ارتفع العدد في جميع أنحاء أوروبا ليصل إلى 164 ألفًا، في عام 2017 انخفض عددهم إلى 105 آلاف وفي عام 2018 تم تسجيل 27400 فقط كما لم يرتفع عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط نتيجة للمهمة البحرية من 3،150 في عام 2015 انخفض إلى 1300 في عام 2018 وفي نهاية مارس تنتهي ولاية عملية صوفيا منذ صيف 2015”.

بوريل شدد على أن إستقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية،مضيفًا: “الأزمة في ليبيا هي خطر ينتشر في المنطقة بأسرها أيضًا في منطقة الساحل (بوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد وموريتانيا) إذا لم يتم السيطرة على الوضع في ليبيا سيتم زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل وهو ما سيكون خطرًا كبيرًا على الأوروبيين لأن المنظمات الإرهابية المتطرفة منتشرة في المنطقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية