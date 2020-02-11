الخارجية الروسية: حل النزاعات في ليبيا من شأنه أن يسهل تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية

ليبيا – صرح نائب مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن ليبيا لا تزال واحدة من أكثر الدول الإفريقية جاذبية بالنسبة للشركات الروسية لكن الحرب تعوق المشروعات الاقتصادية.

نائب مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية إعتبر وفقاً لوكالة”تاس” الروسية أن حل النزاعات في ليبيا ودول أخرى في القارة من شأنه أن يسهل تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية.

ونوّه إلى أن ليبيا تظل واحدة من أكثر المناطق جاذبية في إفريقيا لأنها تمتلك احتياطيات من النفط والغاز وأكثر من ذلك.

كما قال إن مشاريع البنية التحتية كانت ممكنة في ليبيا، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقات قد عقدت في الماضي متسائلاً عن كيفية يتم تنفيذ كل شيء في ظل الظروف الحالية.

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