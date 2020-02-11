الحكومة الليبية تبحث آلية المحافظة على استثمارات ليبيا في الخارج

بنغازي-العنوان

بحثت وزراة الخارجية بالحكومة الليبية أوضاع استثمارات ليبيا في الخارج وآلية المحافظة عليها؛ باعتبارها ضمن ممتلكات الشعب الليبي ومصدر دخل الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية ببنغازي ضم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار حسين محمد حسين.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية ناقش الحويج سبل وطرق التواصل مع الدول لإيضاح حقيقة الأمر حول وضع المؤسسة الموازية في طرابلس وخضوعها لسيطرة المليشيات والخارجين عن القانون.