غراندي: المهربون يسيطرون على مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا

قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي، إن مهربي البشر يسيطرون على معظم مراكز احتجاز اللاجئين في غرب ليبيا.

وأوضح غراندي أنه لم يواجه خلال فترة عمله الممتدة نحو ثلاثة عقود بيئة أكثر تحديا وتعقيدا من تلك التي شهدها في ليبيا، واوصفا أوضاع المهاجرين في غرب ليبيا بالخطيرة، خاصة من تتم إعادتهم من البحر إلى مراكز الاحتجاز.

وأكد المفوض السامي عجز المفوضية على الوصول إلى كل مراكز الاحتجاز، مشيرا إلى أنها تزور عددا قليلا من المراكز التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، بينما أغلبية المراكز يديرها مهربو البشر، ولا يمكن الوصول إليها.

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