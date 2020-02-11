باشاغا يبحث عدد من المواضيع الأمنية مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسفيرة الفرنسية

أخبار ليبيا24

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “كريستوف فارنو” والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير” ومدير قسم شمال أفريقيا “سيلفان فوريار”،عدد من المواضيع الأمنية.

ونوقش خلال الاجتماع أمس الإثنين بمقر السفارة الفرنسية بتونس وبحضور أعضاء من السلك الدوبلوماسي بالسفارة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وتم التباحث حول عدد من المواضيع السياسية والتطرق لمخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الصلة.

ووجه الوفد الفرنسي الدعوة إلى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بزيارة لجمهورية فرنسا بناء على دعوة رسمية من وزير الداخلية الفرنسي.

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