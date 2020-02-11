إصابة رئيس النجدة ومقتل شرطي بمداهمة في بنغازي

أصيب رئيس قسم النجدة المقدم جمال العمامي وقتل أحد عناصر القسم أثناء مداهمة تشكيل عصابي يمتهن السرقة برابش شبنه في مدينة بنغازي.

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية، الرائد طارق الخراز، في تصريح لقناة 218، إن العديد من الشكاوى والبلاغات وردت من قبل المواطنين حول قيام تشكيل عصابي بعمليات سرقة للمزارع والأغنام والسيارات بالإكراه، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكانهم.

وأوضح الخراز، أنه وبعد اتخاذ الموافقة من الجهات المختصة، انتقلت دوريات قسم النجدة إلى عين المكان، وأثناء المداهمة حدث تبادل لإطلاق الرصاص، فأصيب المقدم العمامي وقضى “شهيد الواجب” أحمد محمد عبدالوهاب، واستمرت المواجهات حتى نفاد الذخيرة لدى التشكيل العصابي، وتم القبض عليهم باستثناء شخص واحد تمكن من الفرار، وضبط المسروقات، وتمت مصادرة الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم.

وأضاف الخراز، أن التحقيقات جارية مع المقبوض عليهم، وسيتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستتصدى لكافة الخارجين عن القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية